Camion va a fuoco in una officina al km 77 della Pontina: danni ma nessun ferito

Un incendio è divampato oggi intorno alle 13.30 nel tratto urbano della Pontina, a Latina. Un camion ha preso fuoco all'interno di una officina, al km 77 della Ss 148. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Latina riuscendo ad avere la meglio sulle fiamme in poco tempo. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se vi sono stati momenti di paura. Il camion ha preso fuoco mentre si trovava sul ponte dell'officina, le cause sono ancora da accertare. Il fuoco ha causato danni alla struttura e a un altro camion che era parcheggiato accanto al mezzo da cui si è sprigionato l'incendio.