Camion si ribalta sulla Pontina, grave il conducente

di Raffaella Patricelli

APRILIA - Brutto incidente stradale sulla Pontina questa mattina attorno alle 10, ad Aprilia, in direzione Nord, nei pressi dello svincolo per Campoverde.



Per cause da accertare un tir è uscito fuori strada e poi si è ribaltato finendo in una cunetta. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il 118 che con un elicottero ha trasferito l’uomo in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Aprilia.



Il tratto di Pontina interessato dall’incidente, all’altezza del chilometro 55,00, al momento è chiuso in entrambe le carreggiate. Si registrano lunghe code.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



