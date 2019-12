Traffico paralizzato sulla Pontina ad Aprilia. La 148 è provvisoriamente chiusa in direzione Roma, al km 52 in località Campoverde a causa di un mezzo pesante ribaltato. Il traffico è deviato allo svincolo di Campoverde Nord.



Sono presenti personale di Anas e della Polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Rallentamenti si registrano anche in direzione sud per i curiosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA