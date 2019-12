Camion si ribalta a Campoverde, traffico nel caos: riaperta la Pontina

E' stata riaperta la Pontina dopo che il traffico è stato a lungo paralizzato ad Aprilia. La 148 era stata provvisoriamente chiusa in direzione Roma, al km 52 in località Campoverde a causa di un mezzo pesante ribaltato. Il traffico veniva deviato allo svincolo di Campoverde Nord.



Intervenuti personale di Anas e della Polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.



Rallentamenti si sono registrati anche in direzione sud per i curiosi. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA