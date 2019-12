Cambio medico ed esenzione ticket, al Circeo, Monte San Biagio e Sperlonga si fa in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cambio del medico e l'esenzione ticket? Si fa al Comune. E' il risultato di un protocollo d'intesa stipulato dalla Asl di Latina - attraverso il distretto Terracina/Fondi con i sindaci dei Comuni di San Felice Circeo, Monte San Biagio e Sperlonga un protocollo di intesa per l’attivazione del nuovo servizio.«Un ulteriore passo verso l’integrazione e la collaborazione tra Enti e nell’interesse dei cittadini - si legge in una nota diffusa dall'azienda sanitaria - Il personale dei Comuni appositamente formato dalla Asl effettuerà presso i propri locali i cambi medici e le esenzioni per reddito, ad esclusione delle altre esenzioni e delle scelte medico che riguardano cittadini italiani e stranieri che richiedono il medico per la prima volta; questi tuttavia potranno presentare la domanda presso detto il servizio che provvederà a trasmetterla ai competenti uffici aziendali per l’iscrizione dell’assistito. Tutto ciò per dare un servizio di prossimità ai cittadini residenti nei Comuni e al fine di evitare che gli stessi, spesso utenti fragili (malati, anziani), debbano recarsi presso gli sportelli Asl ubicati a Terracina e Fondi con tutti i disagi e i costi connessi con gli spostamenti. Nei prossimi giorni, a seguito di uno specifico corso di formazione per gli operatori comunali verrà avviato il servizio».L'iniziativa verrà estesa agli altri comuni del Distretto già dai prossimi mesi.