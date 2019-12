Cambio al vertice della questura: Rosaria Amato va a Roma, da Napoli arriva Michele Spina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca ancora l'ufficialità, ma il questore di Latina Rosaria Amato, dopo soli otto mesi, lascia il capoluogo pontino per Roma dove andrà a dirigere l'ordine pubblico (un incarico che aveva già ricoperto con successo a Napoli). Al suo posto, proprio da Napoli, arriva Michele Spina che è questore dal 2018 e che in Campania attualmente guida il Compartimento di polizia ferroviaria. In passato ha lavorato a lungo in prima linea guidando i commissariati di Secondigliano e di Scampia tra il 2007 e il 2013, dove è diventato famoso per aver scardinato il sistema dello spaccio. «Tutti i giorni - racconta Michele Spina nel libro di Ciro Corona "(R)esistere a Scampia" - compresa la domenica andavamo a distruggere materialmente su tutte le piazze di spaccio le cosiddette difese passive, ovvero i portoni e i cancelli dei palazzi in cui si svolgeva il traffico degli stupefacenti, diventati veri e propri fortini. Impedivamo materialmente lo spaccio, distruggevamo le infrastrutture della malavita. Questa perseverante aggressione, unita alle indagini e agli arresti nostri e delle altre forze dell'ordine indebolì il sistema». Un buon biglietto da visita per affrontare una provincia come quelal di Latina dove lo spaccio ha raggiunto livelli preoccupanti.