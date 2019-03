"Cambiare mentalità per sconfiggere le mafie". Gli studenti manifestano al Parco Falcone Borsellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di studenti al Parco Falcone Borsellino per dire No alla mafia e per ricordarne le vittime innocenti. Hanno aderito tutte le scuole superiori di Latina alla manifestazione contro le mafie organizzata dai ragazzi dei "Percorsi di legalità", gruppo composto da una quindicina di ragazzi tra studenti di scuola superiore e universitari, che in collaborazione con gli istituti scolastici pontini e della provincia hanno iniziato un percorso di sensibilizzazione contro l'illegalità e che, già lo scorso anno, avevano portato gli studenti in piazza sempre in occasione del 21 marzo.Il tam tam per la manifestazione di oggi c'è stato grazie ai classici volantini nelle scuole e, con la collaborazione di alcuni professori, erano presenti anche diversi istituti comprensivi con le scuole medie. Il vero passaparola c'è stato però grazie ad Instagram, il social network site più usato dai ragazzi, tramite la pagina Latina Legalità.Al Parco Falcone Borsellino questa mattina c'erano circa 400 studenti, provenienti dal capoluogo, ma anche da Sezze e da Priverno. Striscioni colorati, canzoni, pensieri ma soprattutto consapevolezza: "La mafia si sconfigge con un cambio di mentalità, il futuro è nelle nostre mani, possiamo riuscirci tutti insieme".