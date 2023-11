Presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri

Dodici racconti, uno per ogni mese dell'anno, e dodici tavole artistiche che traducono in immagini i fatti di cronaca e i momenti storici di cui si sono resi protagonisti i carabinieri nel corso degli anni, compongono il calendario 2024 dell'Arma quest'anno dedicato al tema "I Carabinieri e le Comunità".

Il calendario è stato presentato oggi, in contemporanea con la presentazione nazionale, anche a Latina con la partecipazione del colonnello Christian Angelillo, comandante provinciale dei carabinieri.

Nei dodici mesi dell'anno vengono ripercorsi momenti storici per il nostro Paese, come il referendum tra Monarchia e Repubblica del 1946 e momenti della vita quotidiana, come la recente alluvione in Romagna.

La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccole e grandi, ai bisogni delle persone, dalle città metropolitane fino ai borghi più remoti di provincia, con le quali i Carabinieri corrispondono alle istanze di rassicurazione sociale proprie di ogni comunità, sono il fil rouge che caratterizza da sempre l'operato dell'Arma.

Le storie, descritte dalla penna di Massimo Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche, come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole, ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid 19. Storie che il comandante generale definisce «così edificanti che sembrano inventate, e sono invece episodi reali».