Caldaie, infiltrazioni ascensori e verde: tutti i lavori nelle scuole

di Francesca Balestrieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLE Manutenzione, ordinaria e straordinaria, verde pubblico, segnaletica orizzontale e verticale. L'inizio della scuola non interessa solo docenti e alunni, ma anche, in larga parte prima del suono della prima campanella, diversi assessorati dei Comuni di riferimento. Il Comune di Latina sta lavorando da giugno scorso per permettere un sereno avvio di anno scolastico, ma le problematiche ci sono, come ogni anno, e la corsa contro il tempo, a meno di una settimana dall'apertura dei cancelli, è ormai alle strette. Andiamo con...