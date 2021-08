«Tutti uniti per il Latina»»: dirigenza e sindaco aprono la stagione in C

Martedì 10 Agosto 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:28

Una conferenza stampa per dare ufficialmente il via alla stagione del Latina Calcio 1932. Il presidente Antonio Terracciano e il vice Pino D'Apuzzo insieme al sindaco Damiano Coletta hanno avuto modo di raccontare il percorso intrapreso dai nerazzurri culminato con l'ingresso nei professionisti: «In qualità di primo cittadino, di ex capitano e dirigente del Latina - ha esordito Coletta - è motivo di soddisfazione tornare a parlare dei nerazzurri in C, un posto che la città merita vista la sua storia».

«Avevamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta - ha dichiarato D'Apuzzo - consapevoli che ci attende una grande sfida».

Il presidente Terracciano invita tutti a seguire con calore la squadra: «Chiedo a chi vuole il bene del Latina Calcio di avvicinarsi, siamo pronti ad ascoltare chi vuole aiutarci a rendere la società sempre più competitiva e mi auguro di rivedere tanti tifosi allo stadio. Abbiamo dimostrato attraverso il nostro impegno di tenere a questo club».