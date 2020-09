Calcio, terremoto nell'Aprilia: mister Fratena esonerato alla vigilia del campionato

Un terremoto improvviso scuote violentemente la vigilia dell'esordio dell'Aprilia nel campionato di serie D. Domani i biancocelesti incontrano al Quinto Ricci, alle 15, la Città di Campobasso. Questa mattina con un comunicato ufficiale la società delle cinque rondini ha rotto i rapporti di collaborazione con il tecnico Fabio Fratena con il suo secondo Stefano Pontis e con il direttore generale Marco Biancolatte. I protagonisti della vicenda hanno mantenuto le bocche rigorosamente chiuse ma certamente colpisce che in prossimità dell'apertura della stagione agonistica alcune delle persone che ricoprono ruoli importanti all'interno di una struttura calcistica siano stati allontanati senza colpo fierire.

Mister Fratena era giunto sulla panchina dell'Aprilia la scorsa stagione quando era subentrato al tecnico Giovanni Greco mentre il direttore generale Marco Biancolatte ha solcato il cielo apriliano come una cometa di Halley. L'ex dirigente pontino ha ballato una sola estate. Infatti era arrivato alla corte del presidente Antonio Pezone sul termine della scorsa primavera. Domani in panchina contro la Città di Campobasso si siederà Daniele Corvia. L'ex attaccante da un paio di settimane era entrato a far parte dei ranghi tecnici dell'Aprilia. Al fianco di Corvia ci sarà il preparatore atletico Tiziano Siragusa.

