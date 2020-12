Tegola per il Latina, rottura del crociato per Tortolano. Stagione finita per l'attaccante

Rottura del legamento crociato per Emiliano Tortolano, uscito ieri dal campo prima del tempo nella vittoriosa trasferta del Latina contro il Latte Dolce Sassari.

Cadendo il calciatore ha riportato seri danni al ginocchio sinistro, come appurato nella visita che il professor Agostino Tucciarone - ortopedico specializzato in traumatologia sportiva - ha svolto questa mattina all'Icot di Latina. L'intervento è stato programmato per mercoledì, ma il giocatore non tornerà in campo prima di otto mesi. I nerazzurri - primi in classifica - dovranno quindi fare a meno di uno dei loro migliori attaccanti.

Rammarico nell'ambiente nerazzurro per l’infortunio. Ad interpretare il momento ci ha pensato il presidente Terracciano. «Siamo dispiaciuti per l’infortunio del nostro capitano, Punto di riferimento per il reparto avanzato e per tutta la squadra. Per Emiliano si tratta di un incidente di percorso perché sono convinto che tornerà presto e soprattutto più forte di prima».

