Sperlonga, diretti all'Olimpico con due coltelli lunghi 20 centimetri, proposta di Daspo per quattro ragazzi

Domenica i carabinieri di Sperlonga hanno identificato e deferito in stato di libertà per il reato di “porto abusivo di armi” un ragazzo di 21 anni residente in provincia di Napoli. Il giovane, che viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri tre ragazzi, tutti diretti nella Capitale per assistere all’incontro di calcio Roma-Juventus, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza ciascuno di venti centimetri che ha tentato di nascondere sotto al sedile anteriore destro dell'auto. I coltelli sono stati sequestrati e tutti e i ragazzi sono stati segnalati per l’adozione del Daspo. © RIPRODUZIONE RISERVATA