Calcio, serie D: Latina si riscatta in Sardegna, Formia perde con il Gladiator

Buona la prima per l'allenatore Salvatore Ciullo, arrivato venerdì alla guida del Latina. I nerazzurri vincono a Sassari, contro la Torres, per 3 a 1 e mantengono invariata la distanza di tre punto dal Monterosi che continua a vincere e guidare la classifica. Per il Latina - andato in svantaggio al 32', il pareggio di Giorgini 2' dopo, la rete del vantaggio di Allegra in pieno recupero del primo tempo e il 3-1 siglato da Di Renzo all'11' della ripresa.

IL TABELLINO

TORRES (3-2-3): Frasca, Rutjens, Bilea, La Vigna, Schiaroli, Pinna R., Mascia, Prosi (17’ st Battista), Tedesco (33’ st Ponsat), Origlio, Pinna S. (17’ st Fadda). A disposizione: Carta, Melli, Valvassori, Bianco, Lixaxhiu, Fois. All. Graziani.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri, Teraschi (33’ st Mastrone), Di Renzo (42’ st Calabrese), Barberini (37’ st Ricci), Alessandro, Allegra, Esposito, Giorgini, Sarritzu (45’ st Atiagli). A disposizione: Gallo, Di Emma, Orlando, Bardini, Pastore. All. Ciullo.

Aribitro: Sicurello di Seregno.

Assistenti: Nicosia di Saronno e Marrazzo di Bergamo.

Marcatori: 22’ pt Origlio (T), 30’ pt Giorgini (L), 45’ pt Allegra (L), 11’ st Di Renzo (rig. L)

Ammoniti: 24’ pt Mascia (T), 26’ pt Origlio (T), 16’ st Barberini (L), 28’ st La Vigna (T),

Espulsi:

Note: recupero 1’ pt e 3’ st

Angoli: Torres 5 - Latina Calcio 1932 12

Cade in casa del Gladiator, invece (2-1) l'Insieme Formia.

