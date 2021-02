Calcio, serie D: Latina vince a Giugliano e allunga in testa. Formia e Aprilia ko

Il Latina vince (3-0) in casa del Giugliano e allunga in testa alla classifica del girone G del campionato di calcio, serie D. I nerazzurri - grazie alle reti di Allegra, Calabrese e Corsetti - sono gli unici tra le squadre pontine a tornare a casa con punti all'attivo, considerato che nello stesso girone il Formia perde a Lanusei (1-0), mentre in quello F l'Aprilia va in vantaggio, prende tre reti ma la rimonta in casa del Castelnuovo Vomano non riesce e la gara termina 3 a 2.

APPROFONDIMENTI CALCIO Lutto per la scomparsa di Lamberto Leonardi, storico tecnico del...

GIUGLIANO 1928 (3-5-2): Mola, Longobardo, Marotta (12’ st Silva), Castagna (12’ st Conte), Russo G. (39’ st Kamara), Stendardo, Micillo, De Luca, Negro, Orefice, Cozzolino (12’ Abonckelet). A disposizione: Mariano, Mambella, Russo L., Silvestre, Conte, Abonckelet, Camara, Aruta, Silva All. Imbimbo.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Sevieri (23’ Bardini), Di Renzo (20’ st Calabrese), Corsetti, Barberini, Alessandro (15’ st Sarritzu), Orlando, Allegra (33’ st Di Emma), Mastrone, Giorgini, Atiagli (23’ st Pompei). A disposizione: Gallo, Pompei, Di Emma, Ricci, Calagna, Calabrese, Bardinim Pastore. All. Di Terlizzi (Scudieri squalificato per un turno).

Marcatori: 23’ pt Allegra, 43’ st Calabrese, 47’ st Corsetti

Aribitro: Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Asciamprener Rainieri di Milano e Pinna di Pinerolo.

Ammoniti: 43’ pt Russo G. (G), 8’ st Sevieri (L), 12 De Luca (G), 14’ st Longobardo (G), 40’ st Barberini (L)

Note: recupero 2’ pt e 3’ st

Angoli: Giugliano 1928 7 - Latina Calcio 1932 6

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA