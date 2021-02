Calcio, serie D: il Latina non va oltre il pareggio, vincono ancora Formia e Aprilia

Il Latina calcio non va oltre il pareggio nel big match del Francioni contro la Nocerina. Finisce 1-1 la gara valida per la sedicesima giornata del girone G di serie D. I nerazzurri vanno in vantaggio con Esposito ma vengono raggiunti nel finale del primo tempo e il risultato non cambierà più

Continua a vincere, invece, il Formia che centra il terzo successo di fila sbancando (2-0) il campo dell'Afragolese con le reti di Chinappi e del capocannoniere Gomez.

Secondo successo di fila per l'Aprilia - che milita nel girone F - che sfrutta al meglio il turno casalingo battendo (2-1) il Montegiorgio con le reti di Olivera e Pezone.

