Calcio, Latina perde e rimedia tre espulsioni. Formia ko, pareggia l'Aprilia

Due sconfitte e un pari per le formazioni pontine impegnate nel campionato di serie D. Il Latina perde la partita contro la Vis Artena (2-1) e l'occasione di scavalcare il Monterosi in testa alla classifica. Per i nerazzurri anche tre espulsioni, dopo che Teraschi aveva pareggiato in avvio la rete di Alonzi. Raddoppio dei padroni di casa nella ripresa con Rossi.

Il Formia, sempre nel girone G, perde in casa contro il Savoia (0-2, reti di De Rosa e Kyeremateng, nuovo capocannoniere) al ritorno in campo dopo quasi un mese di stop forzato.

Nel girone F l'Aprilia pareggia (1-1) con il Fiuggi. Alla rete di Luciani (13') replica allo scadere del primo tempo con Tornatore.

