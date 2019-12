Calcio, serie D: il capitano Ruben Olivera lascia l'Aprilia Racing

Addio tra Ruben Olivera, il capitano, e l'Aprilia Racing. A comunicarlo ufficialmente è la società, sulla propria pagina facebook: «L’Aprilia Racing Club comunica di aver svincolato il calciatore Ruben Ariel Olivera da Rosa prendendo atto della volontà di rinuncia del giocatore al proseguimento della stagione con il club.La Società ringrazia il centrocampista uruguaiano per il contributo dato in questo anno e mezzo di militanza e gli augura le migliori fortune umane e professionali».



Quali siano le ragioni del "divorzio" non è dato sapere, Olivera anche in questo avvio di stagione, con la squadra che è in zona play off, era stato spesso decisivo per la squadra allenata da mister Giovanni Greco. © RIPRODUZIONE RISERVATA