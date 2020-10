Calcio, serie D: goleada del Latina a Nola, tripletta di Tortolano. Pari dell'Aprilia a Castelfidardo

Momento d'oro per le squadre pontine nel campionato di calcio di serie D. Dopo la sonante vittoria del Formia ieri a Giugliano, nel girone G anche il Latina sbanca un terreno campano e torna da Nola con un sonante 4 a 0. Tripletta di Tortolano e altro gol di Esposito.

Pareggio, invece, e primo punto per l'Aprilia che torna da Castelfidardo con uno 0 a 0 che muove la classifica dopo il cambio in panchina alla vigilia del campionato. Oggi era la prima volta alla guida delle "Rondinelle" per Galluzzo

