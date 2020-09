Serie D, rivoluzione gironi: Latina e Insieme Formia nel gruppo "G", Racing Aprilia va in "F"

Il Latina Calcio 1932 sperava nel girone E, invece, dovrà nuovamente giocare nel gruppo G, quello in cui è stata inserita anche l'Insieme Formia. Per i nerazzurri un altro anno in un raggruppamento composto da formazioni laziali, sarde e campane. Sei club per ogni regione, tra cui spiccano Cassino, Monterosi (lo scorso anno in un altro girone), Giugliano (vecchio avversario dei pontini in serie D) e soprattutto Nocerina, squadra contro la quale la formazione allora allenata da Sanderra vinse la semifinale play off di Lega Pro nella stagione 2012/2013, quella del grande salto in B.

Completano il gruppo Afragolese, Nola, Team Nuova Florida, Arzachena, Lanusei, Muravera, Sassari Latte Dolce, Torres, Cabonia, Gladiator, Savoia e Vis Artena.

Il Racing Aprilia invece disputerà un campionato diverso dal solito. Le rondinelle se la vedranno con Castelfidardo, Cythia Albalonga, Olympia Agnonese, Recanatese, Tolentino, Atl. Calcio P.S.Elpidio, Castelnuovo Vomano, Matese, Pineto, Rieti, Vastese, Atletico Terme Fiuggi, Città di Campobasso, Montegiorgio, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco, Vastogirardi.

Si attendono a breve anche i relativi calendari, poi il 27 settembre sarà finalmente campionato.

A margine della ufficializzazione dei gironi della prossima stagione di serie D, ha parlato il presidente Antonio Terracciano senza nascondere il disappunto: «Avevamo chiesto di partecipare per lo spirito di rinnovarci e trovare nuovi stimoli il girone "E", ma il nostro desiderio è stato disatteso. Prendiamo atto della decisione assunta e faremo il nostro campionato con il massimo impegno e con la serietà che ha accompagnato le precedenti stagioni».

