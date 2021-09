Calcio, serie C: pari del Latina ad Avellino. Carletti ancora decisivo

Domenica 12 Settembre 2021, 22:28 - Ultimo aggiornamento: 22:30

Pareggio del Latina ad Avellino, nella terza giornata del girone C di serie C di calcio. I nerazzurri subiscono al 6' del primo tempo la rete di Dossena, ma non si scompongono e come chiede sin dall'inizio mister Di Donato cercano di "fare" la partita. Al 36' il pari, ancora con una rete di Carletti, già decisivo nel 2-0 casalingo contro la Paganese. L'attaccante è al terzo gol in due partite.

Al 41' espulso Carriero per l'Avellino. Di Donato cambia alcuni giocatori e cerca di far suo l'incontro, ma al "Partenio Lombardi" finisce 1-1, comunque un buon risultato per i nerazzurri contro una delle squadre più blasonate del girone.

In testa vola il Monopoli, alla terza vittoria di fila.

IL TABELLINO

Avellino 1912 (4-4-2): Forte, Tito (43’ st Mignanelli), Kanoute, Gagliano (1’ st Mastalli), De Francesco (29’ st Matera), Dossena, Maniero (29’ st Plescia), Carriero, Ciancio, D’Angelo, Silvestri. A disposizione, Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Bove, Messina. Allenatore: Braglia.

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Spinozzi (35’ st Ricci), Di Livio, Carletti (29’ st Andrade), De Santis, Teraschi (21’ st Atiagli), Tessiore, Mascia (1’ st Rosseti), Esposito, Nicolao, Ercolano. A disposizione: Alonzi, Giorgini, Amadio, Sane, Celli, Pastore, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Antonino Costanza di Agrigento.

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia e Nicola Tinello di Rovigo.

Quarto Ufficiale: Antonio Monesi di Crotone.

Marcatori: 6’ pt Dossena (A), 36’ pt Carletti (L)

Ammoniti: 20’ pt Spinozzi (L), 47’ pt Teraschi (L)

Espulsi: 41’ pt Carriero (A)

Recuperi: 3’ pt; 5’ st.

Angoli: Avellino 1912 7 Latina Calcio 1932 1.