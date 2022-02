Il Latina torna a vincere al "Francioni", battuta la Juve Stabia 3 a 1

Vittoria per il Latina contro la Turris al Francioni, nella ventiseiesima giornata del campionato di serie C la squadra di Di Donato vince 3 a 1 e supera i campani che però hanno una gara da recuperare . Con questo risultato i nerazzurri riacciuffano la zona play off, anche se in attesa delle partite in programma a partire dalle 17,30.

Le reti di Sane e Carletti nel primo tempo e di Barberini nella ripresa - dopo il gol degli ospiti - consegnano ai nerazzurri un importante risultato.

IL TABELLINO



LATINA: Cardinali, Amadio, Carissoni, Carletti (33′ st Jefferson), Di Livio (34′ st Barberini), Ercolano (9′ st Teraschi), Esposito. (27′ st Celli), Giorgini, Sane, Sarzi (27′ st De Santis), Tessiore. A disp: Ciammaruconi, Tonti, Atiagli, D’Aloia, Palermo, Rossi. All: Di Donato

TURRIS: Perina, Bordo, Finardi (14′ st Giannone), Franco (14′ st Santaniello), Ghislandi, Leonetti (12′ pt Zampa), Longo, Loreto, Manzi, Nunziante (32′ st Nocerino), Sbraga. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio. All: Caneo

Marcatori: 18′ Sane, 24′ Carletti C. (rig), 34' Nunziante, 46′ st Barberini

Arbitro: Maggio di Lodi. Assistenti: Marchetti di Trento e Agostino di Cinisello Balsamo. Quarto uomo: Gregoris di Pescara

Note: ammoniti Carissoni (L),Loreto C. (T) Espulsi: 47’ st Giuseppe De Chiara (fisioterapista del Latina Calcio 1932) Recuperi: 2’ pt; 5’ st. Angoli: Latina Calcio 1932 3 SS Turris Calcio 1944 3 Spettatori totali 1043