Latina, scivolone in casa: il Potenza passa al "Francioni" (3-0)

Il Latina calcio scivola in casa contro il Potenza nella trentesima giornata del campionato di serie C, girone C. La formazione lucana, arrivata al "Francioni" da penultima in classifica, porta via un importante risultato in chiave salvezza. La rete di Cuppone al 13' della ripresa e quelle messe a segno in pieno recupero, mentre la squadra di Di Donato provava a pareggiare, fissano il risultato sul 3 a 0 finale.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Malore in campo, Matteo Pietrosanti muore a 15 anni sotto gli...

I nerazzurri subiscono la seconda sconfitta consecutiva, cosa che non accadeva ormai da mesi, dopo quella di una settimana fa a Catanzaro. Una battuta d'arresto che non pregiudica, al momento, la qualificazione ai play off per giocarsi la serie B ma la rende più complicata.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Sarzi Puttini (23’ st Atiagli), Giorgini, Amadio (35’ st Palermo), Di Livio, Carletti, De Santis, Sane (23’ st Rosseti), Tessiore (35’ st Barberini), Carissoni, Esposito (30’ pt Ercolano). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Teraschi, Mascia, Valerio, D’Aloia, Ercolano, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Potenza Calcio (3-4-1-2): Greco, Bucolo (43’ st Zagaria), Cargnelutti, Coccia, Sandri, Ricci (23’ pt Costa Ferreira), Gigli, Salvemini (43’ st Burzio), Matino, Cuppone, Sepe (15’ st Zampano). A disposizione: Marcone, Uva, Vecchi, Koblar, Piana, Nigro, Sueva. Allenatore: Arleo.

Arbitro dell’incontro: Paolo Bitonti di Bologna.

Assistenti: Luca Valletta di Napoli e Marco Carrelli di Campobasso.

Quarto Ufficiale: Riccardo Leotta di Acireale.

Marcatori: 14’ st Cuppone (P), 46’ st Sandri (P), 50’ st Cargnelutti (P)

Ammoniti: 40’ pt Salvemini (P), 43’ pt Cargnelutti (P), 11’ st Carletti (L), 20’ st Di Livio (L), 21’ st Giorgini (L), 22’ st Sandri (P), 34’ st Tessiore (L), 34’ st Bucolo (P)

Recuperi: 3’ pt; 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Potenza Calcio 0

Note: Spettatori totali 1149