Il Latina chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo nel big match della prima giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio contro il Palermo. Una rete di Carletti al 18' porta i nerazzurri al riposo con un risultato importante. I rosanero ospiti, fra l'altro, sono in 9 uomini per due espulsioni decise dall'arbitro Marini di Trieste.

All'11' espulso Buttaro, al 34' Pelagotti, entrambe per fallo da ultimo uomo.