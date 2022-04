Big match al "Francioni", il Latina affronta la capolista Bari/Segui la diretta

Gara praticamente decisiva al "Francioni" quella in programma oggi - domenica 3 aprile alle 17,30 - tra Latina e Bari per il campionato di calcio di serie C, girone C. Ai nerazzurri, a secco di vittorie da 6 giornate, serve un risultato utile in chiave play off. I biancorossi capolisti, invece, puntano a chiudere matematicamente il discorso promozione in serie B. Alla vigilia del big match l'allenatore pontino, Daniele Di Donato, ha detto: «Dai ragazzi mi aspetto una grande reazione».

Atteso il pubblico delle grandi occasioni, 1900 i tifosi baresi. Dalle 16,30 la diretta web su questa pagina.