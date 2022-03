Calcio, serie C: il Latina interrompe il digiuno con un pareggio ad Andria

Il Latina interrompe il digiuno e dopo due sconfitte consecutive conquista un pari (1-1) ad Andria nella trentunesima giornata del girone C del campionato di calcio di serie C. Un punto che lascia i nerazzurri in zona play off.

Padroni di casa in vantaggio al 7' con una rete di Urso, al 12' della ripresa il pari di bomber Carletti per l'esultanza dei 70 tifosi al seguito del Latina. Espulso Mascia in pieno recupero.

APPROFONDIMENTI CALCIO, SERIE C Latina, scivolone in casa: il Potenza passa al...

IL TABELLINO

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco, Di Piazza (30’ st Sorrentino), Urso (17’ st Carullo), Monterisi (30’ st Ortisi), Bubas, Nunzella, Riggio, Gaeta, Risolo, Bonavolontà (12’ st Bolognese), Alcibiade. A disposizione: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Messina, De Marino, Ciotti, Calamita. Allenatore: Di Leo.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Tonti, Sarzi Puttini, Giorgini, Di Livio, Carletti, De Santis, Barberini, Sane (48’ st Mascia), Teraschi, Palermo (43’ st D’Aloia), Ercolano (11’ st Atiagli). A disposizione: Cardinali, Ciammaruconi, Amadio, Esposito, Zorzo, Gesmundo, Valerio, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Federico Fontani di Siena.

Assistenti: Rosario Antonio Grasso di Acireale e Santino Spina di Palermo.

Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli.

Marcatori: 7’ pt Urso (FA), 12’ st Carletti (L)

Ammoniti: 12’ pt Teraschi (L), 25’ pt Urso (FA), 5’ st Bonvalontà (FA), 6’ st Barberini (L), 44’ st Ciotti (FA), 47’ st D’Aloia.

Espulsioni: 50’ st Mascia (L)

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Angoli: Fidelis Andria 2 Latina Calcio 1932 6