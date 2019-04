Calcio, memorial “Washington Parisio”: l'under 17 del Formia si aggiudica la prima edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Formia si è aggiudicato la prima edizione del Memorial “Washington Parisio”, il torneo riservato alla categoria under 17 organizzato in ricordo dello storico allenatore e giocatore tirrenico. A Maranola i biancazzurri allenati da Francesco D’Acunto hanno prevalso in virtù della miglior differenza reti, rispetto al Terracina e al Fondi, le due società invitate alla manifestazione e con le quali si è disputato il triangolare sulla base di partite da 40 minuti ciascuna.Tre gare piacevoli e combattute, precedute dal simbolico calcio d’inizio dato dalla piccola Stefania, nipote del compianto Washington, accompagnata dal papà Alessandro e da Caterina, la vedova del “sergente di ferro”. Il Formia, dopo aver perso contro il Terracina (per i tigrotti rete di D’Onofrio), si è riscattato per 2-0 (Scampone e Cimorelli) contro il Fondi che invece si è imposto nell’altro derby contro il Terracina con un gol di Riccardi. Erano presenti tanti ex calciatori delle tre squadre (Piero Gravina, Peppe Capodiferro, Gino Purificato, Ettore Speziale, Erio Soscia, Renzo Evangelista, Claudio Marciano, Alessandro Parisella e Agostino De Santis) e dirigenti storici come Bruno Traversi e Giorgio Zangrillo.