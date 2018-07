Calcio, Latina-Roma al "Francioni" il 14. In vendita i biglietti: ecco date e prezzi

In vendita i biglietti per l'amichevole Latina 1932 - Roma in programma il 14 luglio, alle 18,30, allo stadio "Francioni". Da domani alle 9,30 i tagliandi sono a disposizione presso i punti vendita autorizzati bookingshow e online su www.bookingshow.it



Da martedi 10 luglio, invece, ogni giorno a partire dalle 17 e fino alle 20, i tagliandi potranno essere acquistati anche presso la biglietteria dello stadio. Il 14, invece, la biglietteria dello stadio rimarrà aperta dalle 12



I prezzi sono 13 euro per la curva, 25 per la gradinata, 35 per la tribuna laterale e per quella ospiti, 45 per la tribuna centrale nord e sud. A tutti va aggiunto il diritto di prevendita di 1,5 euro.

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:41



