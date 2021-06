Una comunità intera piange la scomparsa dell'attaccante Emilio Guzzon

Una comunità intera piange la scomparsa di Emilio Guzzon, 42 anni, per tante stagioni protagonista nei campi di calcio dilettantistici specie con la maglia del Pontinia, oltre che del San Donato. Uno sportivo vero, apprezzato per la lealtà e la capacità di fare gruppo: un attaccante con il vizio del gol, stimato dai compagni e temuto dalle difese avversarie per le sue qualità sotto porta.

Ha combattuto sino alla fine, come era solito fare nel rettangolo di gioco, contro un nemico che purtroppo non gli ha dato scampo. Tantissimi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia da chi ha avuto il piacere di conoscerlo, dentro e fuori dal campo.