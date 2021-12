Latina-Monterosi, partenza sprint degli ospiti nella ripresa e pareggio: 2-2

In meno di un quarto d'ora in avvio di ripresa il Monterosi pareggia al "Francioni" di Latina, la situazione tra il Latina Calcio 1932 e i viterbesi adesso è 2 a 2, grazie alla rete di Mbende

In avvio di ripresa il Monterosi accorcia le distanze, la rete di Verde vale il momentaneo 2-1

Il Latina Calcio 1932 è in campo nella sfida contro il Monterosi e ha chiuso il primo tempo sul 2 a 0.

Nerazzurri in vantagio al 7' minuto è già in vantaggio grazie a un autogol . La sfida è iniziata alle 14.30 al Francioni di Latina. Seconda rete al 42' di Ercolano per la formazione di casa

Le curiosità

E' il primo confronto ufficiale tra le due formazioni laziali a Latina.

Latina è reduce da 4 vittorie interne consecutive: ultimo k.o. dal Catanzaro, 0-2 il 9 ottobre scorso. I nerazzurri non subiscono reti



Daniele Di Donato ha il mese d’oro della sua annata in dicembre: media di 1,77 punti/partita, con 4 successi, 4 pareggi ed 1 sola sconfitta in 9 match disputati.



Monterosi è la formazione del girone C che fa meno cambi dopo 18 giornate: su 90 a disposizione, i laziali ne hanno effettuate 66.

Leonardo Menichini vicino al pareggio numero 100 da allenatore in campionati professionistici italiani: finora ne conta 99, di cui 1 in serie A, 28 in serie B e 70 in Lega Pro. Primo “X” è arrivato nel giorno dell’esordio assoluto, in casa, Riccione-Forlì 0-0 il 4 marzo 1990 (serie C-2).



Biancorossi a secco fuori casa da 258’: ultima rete firmata Buglio al 12’ della gara pareggiata 1-1 a casa della Juve Stabia lo scorso 14 novembre; da allora si contano i residui 78’ del “Menti” e le intere gare a casa di Vibonese (0-0) e Virtus Francavilla (0-1).



Dirige Acanfora di Castellammare di Stabia.