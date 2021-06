Play off serie D, ecco le date: 16 giugno semifinale, il 20 la finalissima

Il Latina è già certo di disputarli, l'Insieme Formia se lo augura. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le date dei play off, semifinale e finale in gara unica che chiuderanno una stagione lunga e non priva di problemi legati al Covid-19. Per quanto riguarda il girone G, la semifinale in gara secca si giocherà mercoledì 16 giugno in casa della formazione che ha ottenuto il miglior piazzamento, stesso identico discorso per la finalissima prevista domenica 20 giugno. I nerazzurri, sicuri della seconda posizione, avranno la possibilità di giocare sempre davanti al proprio pubblico (capienza confermata con un massimo di 1.000 persone). I formiani lotterano nelle ultime due giornate per scavalcare la Nocerina e piazzarsi al quinto posto.

