Sabato 24 Settembre 2022, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 23:04

Di nuovo vincente. Dopo sette mesi di digiuno casalingo, il Latina ritrova il dolce sapore del successo battendo di misura l’Avellino. Decisivo un lampo del solito Fabrizi al tramonto della prima frazione, una rete custodita con cura dai ragazzi di mister Di Donato fino alla fine.

LA GARA

Il primo squillo è di marca ospite. Al 9’, infatti, ci vuole un grande intervento di Cardinali per deviare in angolo il velenoso mancino di Ceccarelli, innescato dalla sponda di Russo. I ritmi sono buoni e il match godibile, anche se procede a fiammate. Al 19’ ancora Avellino pericoloso. Di Livio perde una palla sanguinosa sulla trequarti e innesca il contropiede avversario prima che De Santis, in scivolata, possa sbarrare la strada a Trotta, pronto a battere a colpo sicuro all’altezza del dischetto del rigore. Il Latina lascia agli irpini il pallino, preferendo il gioco in verticale e l’attacco sul lato debole. Molto attivo Sannipoli, che al 23’ lascia partire un cross invitante non raccolto da nessuno. Carissoni, spesso schierato nel terzetto difensivo, stavolta si disimpegna a sinistra sulla linea mediana ma ha compiti più difensivi, così è il binario destro quello preferito dai pontini, con l’ex Trastevere e Di Livio (al rientro al pari di Tessiore) pronti a scambiarsi la posizione. Al minuto 36’ seconda, colossale, palla gol per l’Avellino, che evita egregiamente la pressione alta dei nerazzurri e presenta Russo tutto solo davanti a Cardinali, che approfitta del tocco impreciso dell’attaccante per rifugiarsi in corner in uscita bassa. Prima dell’intervallo si vede anche il Latina con un destro potente di Sannipoli deviato sull’esterno della rete. La partita gira, a conferma che il calcio è materia magica, quasi mistica. E così al 42’ si materializza il vantaggio dei padroni di casa, alla prima vera chance. Sannipoli mette in mezzo, ancora da destra, un palla forte e teso che Fabrizi gira di testa alle spalle di Marcone. Per l’attaccante è il quarto centro in campionato, per il Latina il gol che lo porta avanti negli spogliatoi non senza brividi per un doppio corner avellinese fra il 44’ e il 45’. Si riprende con gli stessi effettivi e con i campani protesi in avanti.

Al 47’ Ceccarelli lavora un bel pallone sulla destra, serve Ricciardi di tacco che mette in mezzo per Casarini che di testa schiaccia sopra la traversa della porta difesa da Cardinali. Il Latina si trova a suo agio in transizione ma al 50’ Tessiore sbaglia scelta e misura tirando debolmente dai trenta metri anziché servire un compagno meglio piazzato, Marcone ringrazia e blocca facilmente. Esecuzione errata anhe quella di Trotta, che al 63’ controlla un bel pallone al limite ma spara in curva nord.

Il Latina aggredisce alto ma pesano le ammonizioni che il signor Cavaliere distribuisce un po’ a senso unico: al 69’ fuori Di Livio e dentro Bordin per ridare energia al centrocampo. Qualche istante più tardi trema il palo della porta di Cardinali dopo il tentativo di Casarini dal limite, mentre al 74’ l’estremo nerazzurro neutralizza in due tempi la punizione laterale di Dall’Oglio. L’Avellino preme anche con gli esterni difensivi e al 73’ ci vuole l’ennesimo recupero in scivolata di De Santis per disinnescare il destro di Ricciardi. Dopo aver ritoccato la mediana, Di Donato fa lo stesso anche con l’attacco, facendo rifiatare un generoso Carletti a vantaggio di Margiotta. Gli ultimi minuti sono in apnea. L’Avellino, anche grazie alle sostituzioni, è a trazione anteriore, e il Latina alza il muro e centra la seconda vittoria del campionato. Un successo fortemente voluto che porta i pontini a quota 7 in classifica.

IL TABELLINO

LATINA-AVELLINO 1-0

LATINA: Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini, Di Livio (69’ Bordin), Tessiore (85’ Riccardi), Amadio, Sannipoli, Carissoni, Fabrizi, Carletti (74’ Margiotta). A disp.: Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi, Cortinovis. All. Di Donato

AVELLINO: Marcone, Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto (74’ Tito), Matera, Casarini (89’ Murano), Dall’Oglio (74’ Garetto), Ceccarelli (89’ Guadagni), Trotta (74’ Gambale), Russo. A disp.: Pane, Franco, Maisto, Illanes, Micovschi. All. Taurino

Arbitro: Fabrizio Ermes Cavaliere di Paola Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli, Egidio Marchetti di Trento Quarto uomo: Enrico Gigliotti di Cosenza Marcatore: 42’pt Fabrizi (L) Note: ammoniti Tessiore (L), Ceccarelli (A), Fabrizi (L), Di Livio (L), Carissoni (L), Sannipoli (L), Tonti (L), Cardinali (L), Matera (A), Bordin (L); calci d’angolo 5-7; recupero 1’pt - 6’st