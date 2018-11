Calcio, la panchina del Latina affidata a Di Napoli. Domani l'esordio con la Torres

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Raffaele Di Napoli il nuovo allenatore del Latina, dopo l'addio - alla fine con risoluzione del contratto - di Raffaele Parlato. Il mister ha incontrato la squadra nella rifinitura programmata per oggi alle 15 prima della sfida di domani contro la Torres.«Ringrazio Parlato – ha detto il presidente Terracciano – per il lavoro intenso e professionale portato avanti e gli auguro di proseguire la sua carriera da allenatore con lo spirito che lo ha contraddistinto alla guida nerazzurra in questi mesi. La risoluzione del contratto condivisa stamattina è il frutto di una analisi serena delle vicende della prima parte della stagione e dei risultati che purtroppo non sono arrivati come auspicato fin dall’inizio. Al nuovo allenatore i migliori auguri di buon lavoro con la speranza di partire in modo determinato e vincente».Insieme a Di Napoli ci sarà come allenatore in seconda Alessandro Tatomir e come preparatore atletico Nicola Albarella. Allenatore dei portieri resta al suo posto Alessandro Tarricone.