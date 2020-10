Calcio, l'R11 Simonetta ha deciso la sospensione degli allenamenti a tutela del settore giovanile

Cinque campi da calcio, di cui due di calcio a undici, più due con superficie sintetica di calcio a cinque e uno di calcio a otto, l’R11 Simonetta di Latina è una delle società leader nel mondo del settore giovanile in provincia di Latina ed è l'unica società gemellata con l'Atalanta dal sud di Roma fino a Napoli.



Oggi l'R11 Simonetta ha deciso la sospensione degli allenamenti a tutela del settore giovanile. Gli allenatori si sono rivolti direttamente alle famiglie con una lettera aperta.



«Cari giovani atleti e cari genitori. In questi mesi abbiamo adeguato la nostra struttura e i nostri allenamenti in base alle indicazioni e avevamo ulteriormente modificato i protocolli di allenamento con l’ultimo DPCM con la consapevolezza di poter utilizzare l’allenamento individuale all’aperto per continuare a far allenare in sicurezza i nostri giovani calciatori.

Tuttavia, in virtù di comunicazione di vario titolo e confrontandoci anche con altre società calcistiche, abbiamo deciso di sospendere da oggi tutti gli allenamenti in attesa di una nuova comunicazione ufficiale da parte della LND.

Comprendiamo il disagio e anche la voglia di continuare a svolgere attività fisica ma in questo periodo così mutevole dobbiamo adeguarci a questo ennesimo sviluppo della situazione augurandoci che questo blocco potrà essere molto limitato nel tempo.

Invitiamo tutti a continuare a seguirci sui social network perché forniremo informazioni e indicazioni agli atleti».



I campi da calcio dell'Asd R11 Simonetta sono in via dei Volsci a Latina, nei pressi di via Pantanaccio. Per info 331 574 6325

