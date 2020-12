Calcio: l'Aprilia si riscatta e allunga in classifica, il Formia ancora battuto in trasfererta

L'Aprilia vince (2-1) contro il fanalino di coda Porto Sant'Elpidio che segna nel finale ma non riesce a portare a casa nemmeno un punto. Le "Rondinelle" di mister Giorgio Galluzzo conquistano con le reti di Camara e Pollice la seconda vittoria stagionale e allungano leggermente sui bassifondi della classifica del girone F.

APPROFONDIMENTI SERIE D Calcio, Latina vince (1-0) a Sassari e si conferma in testa alla...

Trasferta amara, invece, per l'Insieme Formia che è battuta (2-1) dalla Vis Artena, diretta concorrente al momento per un posto nei play off. Dopo la bella affermazione di Nola il Formia puntava a fare ancora bene fuori casa ma non è andata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA