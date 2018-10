Calcio, l'Aprilia Racing ha esonerato il tecnico Mauro Venturi

Mauro Venturi non è più l’allenatore dell’Aprilia Racing Club. La notizia è stata ufficializzata dal club. Il presidente Antonio Pezone «ringrazia mister Venturi e il suo staff, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera». Le strade di Venturi e dei suoi collaboratori, e dell’Aprilia Racing Club si dividono.



Oggi la squadra è stata eliminata dalla Coppa Italia dal Flaminia (1-0) e dopo i deludenti risultati in campionato è scattato il provvedimento della società © RIPRODUZIONE RISERVATA