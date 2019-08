Calcio, i giovani di Latina in campo con Roma e Real Madrid nella Mabel Green Cup

Una delegazione di ragazzi di Latina ha accompagnato in campo i giocatori della Roma in occasione della Mabel Green Cup che si è disputata ieri sera allo stadio Olimpico. Una rappresentanza di giovani pontini, con indosso la divisa del Real Madrid, ha avuto il piacere di trascorrere il pre-partita al fianco di campioni come Dzeko, Marcelo, Benzema e Bale grazie al lavoro svolto dalla Direttiva Viaggi di Latina che ha organizzato il tour dei 'blancos' in terra capitolina. Dopo aver camminato mano nella mano con i giocatori romanisti sul manto erboso, i ragazzi del capoluogo si sono seduti in tribuna Monte Mario, a due passi dal terreno di gioco, per seguire il match terminato con il successo dei giallorossi ai calci di rigore. Un'esperienza indimenticabile per la comitiva di Latina in una serata di calcio internazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA