Una festa tanto attesa e meritatissima. La Vis Sezze conquista la vittoria nel girone C del campionato di Promozione con una giornata di anticipo. Una cavalcata straordinaria quella degli uomini di mister Catanzani, capaci di mettere in fila tutti gli avversari, compresa la Luiss Roma, l'ultima ad alzare bandiera bianca.



Questa mattina è bastato superare il Fonte Meravigliosa per spiccare il volo verso l'Eccellenza e mandare in estasi un paese intero. © RIPRODUZIONE RISERVATA