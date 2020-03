Calcio, domenica Latina sfida la capolista Turris: 400 tagliandi e restrizioni per i tifosi ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno in tutto 400 i tagliandi a disposizione della tifoseria ospiti in vista della gara di domenica del Latina calcio 1932 contro la capolista Turris. Lo ha stabilito il Prefetto di Latina che ha impartito una serie di prescrizione per la vendita dei tagliandi in occasione della gara di domenica.In particolare, gli stessi dovranno essere nominativi ed acquistati attraverso l’esibizione di un valido documento di identità entro le 19 di sabato 7 marzo 2020 e al termine della vendita l’elenco degli acquirenti / beneficiari dovrà essere trasmesso alla Questura di Latina entro le 10 di domenica 08 marzo con indicazione del nominativo e la relativa data di nascita.Nel settore ospiti la società Turris dovrà impiegare volontari con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward) i cui dati identificativi dovranno essere forniti in apposito elenco per una successiva verifica degli organi di Polizia. Per la tifoseria ospite sarà disponibile solo la tribuna coperta laterale B.I biglietti potranno essere acquistati on line su www.ciaotickets.com o presso le biglietterie autorizzate di ciaotickets a livello nazionale a partire da domani 3 marzo ore 15. A Torre del Greco la rivendita ciaotickets autorizzata è la tabaccheria di Giovanna Vitiello, via Nazionale 373 telefono 0818832249