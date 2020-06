Calcio dilettanti, Pontinia retrocesso: ecco il format dei campionati

Dopo una lunga attesa il Comitato Regionale Lazio ha finalmente reso noto il nuovo format dei campionati dilettantistici. Conferme per quanto riguarda una sola retrocessione dall'Eccellenza (Pontinia) e il blocco relativo a tutte le altre categorie.

La novità è rappresentata soprattutto dall'istituzione di un terzo girone di Eccellenza: in questo modo saranno 48, 16 per ogni raggruppamento, le società impegnate nel massimo campionato regionale. Da 4 si passerà a 5 gruppi di Promozione, ognuno dei quali formato da 16 società. Per quanto riguarda la Prima categoria vedremo 8 gironi da 16 club, mentre in Seconda 10 da 16. Stravolti anche i campionati regionali, con gruppi formati da 14 squadre.

Il campionato Under 19 Elite, ad esempio, è stato suddiviso su tre gironi, mentre la categoria regionale su cinque. Meno formazioni, uguale campionati più corti. Sempre in attesa di capire quando davvero si potrà ripartire.

