Calcio, accordo di collaborazione tra Monza e Itri: sarà il primo centro affiliato ai brianzoli nel Lazio

Ancora un passo avanti per il settore giovanile dell’Itri Calcio con l'innovativo progetto under23 dell'allenatore Marco Ardone. Un ambito strategico per il club aurunco del presidente Vincenzo Ialongo, passando dalla scuola calcio al settore agonistico e fino alla prima squadra militante in Eccellenza che ha stretto un accordo di collaborazione con il Monza Calcio (serie B) del patron Silvio Berlusconi e del suo braccio destro Adriano Galliani. Nei primi giorni della prossima settimana i due club formalizzeranno l’intesa raggiunta per le prossime due stagioni, con conseguente accordo sinergico tra le due società e, per l’Itri che diventerà il primo centro tecnico nel Lazio, il passaggio ad un livello di qualificazione superiore e precisamente a centro tecnico di addestramento regionale. In questo ambito ieri si è tenuto uno stage tecnico per i nati negli anni 2004-2005-2006-2007 sotto la supervisione del responsabile dell’area centro sud del Monza.