Calcio a cinque, in A2 femminile settimo successo di fila e vetta vicina per la Vis Fondi

Viaggia spedito come un treno in corsa la Vis Fondi. Nel campionato nazionale di serie A2 femminile le rossoblu hanno conquistato la settima vittoria consecutiva annichilendo 7-1 il Città di Valmontone. Doppietta per Pamela Guercio e altre reti di Brenda Moroni (la top scorer con 13 centri stagionali), Jessica Zomparelli, Federica Marzi, Arianna Valluzzi e della portoghese Sofia Azevedo. Tre punti d’oro che consentono alle vissine di Emilio Cibelli di agguantare il terzo posto in classifica nel girone C, a -3 di distanza dal duo di testa composto da Coppa d’Oro Cerveteri e Virtus Ragusa, ma le fondane hanno ancora una gara da recuperare. Domenica 3 febbraio terza giornata di ritorno con lo scontro diretto in Sicilia contro il Ragusa. © RIPRODUZIONE RISERVATA