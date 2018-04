Cadono le accuse di truffa e falso: assolto Tessitori, sindaco di Norma

Assolto dalle accuse di falso materiale e truffa. Cadute in Tribunale le accuse a carico di Gianfranco Tessitori , sindaco di Norma, finito a processo per la sua attività di infermiere all’Ares 118 e alla casa circondariale di Velletri.



Il giudice Giorgia Castriota ha accolto la tesi dei difensori, Renato Archidiacono e Luigi Furnari, mandando assolto Tessitori. Era accusato di svolgere contemporaneamente il servizio nella centrale del 118 e nella casa circondariale, falsificando gli orari di ingresso e uscita dal lavoro.

Fra gli indizi raccolti il tempo che intercorreva tra la centrale 118 e il carcere, cosa che secondo l’accusa lo faceva risultare presente in due posti. In realtà era in servizio a Cisterna o all’eliporto presso il “Comani” e quindi i tempi per Velletri erano più brevi. Una vicenda che si chiude dopo 8 anni e polemiche anche in campagna elettorale, con un’interrogazione del senatore Gasparri.



«Per me - dice il sindaco - è una grande soddisfazione. Non avevo dubbi, ho sempre agito onestamente, mi spiace solo per le conseguenze che ha patito la mia famiglia».

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55



