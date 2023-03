Mercoledì 29 Marzo 2023, 12:37

Stavano montando dei pannelli fotovoltaici quando, all'improvviso, il pannello di copertura sul quale stavano lavorando ha ceduto, facendoli volare a terra dopo una caduta di oltre tre metri. Momenti di grande tensione quelli vissuti ieri alla Mpd Costruzioni Meccaniche Latina Srl, l'azienda si trova all'interno dell'agglomerato industriale di Latina Scalo, quello tra Sermoneta e il capoluogo pontino dove appena una settimana fa due giovani operai sono morti in un'esplosione di bombole per il gas nella vicina Recoma.

Fortunatamente questa volta nessuno dei tre lavoratori coinvolti ci ha rimesso la vita, anche se ciascuno di loro è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa delle contusioni e delle fratture riportate. L'episodio si è verificato poco prima dell'una di ieri nell'azienda situata in via dell'Artigianato, quella che si occupa di costruzioni di macchine e dove tre operai, due romeni di 32 e 49 anni un giovane italiano di 23 che rispondono tutti ad una ditta esterna di Latina, si erano recati per installare alcuni pannelli fotovoltaici. Tuttavia, d'improvviso, forse per l'eccessivo peso da sopportare, il pannello di copertura sul quale erano appoggiati per lavorare ha ceduto di colpo, facendoli cadere in terra da un'altezza di oltre tre metri. Nessuno dei tre è rimasto ferito gravemente, anche se ognuno di loro è stato trasportato all'ospedale Goretti di Latina a causa delle contusioni e fratture riportate, comunque leggere.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il personale Spesal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, giunto con alcuni ispettori i quali dispongono di funzioni di polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare cosa possa averlo causato, accertandosi delle condizioni delle imbracature di sicurezza utilizzate dalla ditta. Nonostante le conseguenze siano stato decisamente meno drammatiche degli ultimi, recenti episodi, quello di ieri rappresenta l'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nel giro di poche settimane in provincia di Latina. Tredici giorni fa, a Cisterna, il ventiseienne Francesco Mansutti ha perso la vita investito da un trattore nella ditta di famiglia mentre il giorno dopo, a Sermoneta, il trentaquattrenne Daniel Martini e il trentacinquenne Vadym Kachuryn sono rimasti uccisi a causa della violenta onda d'urto provocata dall'esplosione di una bombola alla Recoma, a pochi chilometri di distanza da dove ieri si stava per registrare l'ennesima tragedia.