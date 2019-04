Cade un pezzo, chiusa la chiesa di Ponza. Sull'isola un solo vigile, disagi per il "ponte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si preannunciano festività di Pasqua non semplici a Ponza, per i residenti ma anche per i turisti attesi in occasione del lungo ponte. La Chiesa parrocchiale chiusa per la caduta di un pezzo di stucco dalla cupola, i cantieri lungo il porto ancora aperti (ma è già in programma la sospensione per il periodo festivo) e come se non bastasse un solo vigile urbano in servizio su tutta l'isola.A dare notizia della chiusura della cheisa madre è il parroco, don Ramon, che ha avvisato i fedeli attraverso un cartello e i social media: «E' caduto un pezzo di stucco di un rosone della cupola e siamo stati anche denunciati alle autorità competenti. Di conseguenza l'Arcivescovo Luigi Vari ha deciso di chiudere la Chiesa finché non avremo un parere tecnico che certifichi sia la chiusura come l'apertura». Nel frattempo Messe e servizi religiosi della settimana santa (da lunedì 15 a venerdì 21 aprile) saranno celebrate nel salone parrocchiale o all'aperto, tempo permettendo.Per domani, domenica delle palme, messa nella caletta dietro al molo Musco, benedizione della palme sul piazzale della chiesa e processione fino alla caletta stessa. La via crucis di venerdì partirà dalla chiesa di Santa Maria fino a padre Pio.Intanto c'è preoccupazione fra gli operatori turistici per l'assenza di controlli, a partire dal traffico, in mancanza di polizia locale. Il Comune ha bandito un avviso per i servizi estivi, ma il lungo ponte di Pasqua e dell'1 maggio si farà praticamente con un solo vigile a disposizione.