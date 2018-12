Cade in un dirupo, cacciatore salvato dai vigili del fuoco con l'elicottero a Norma

Un cacciatore è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere finito in una cavità nella quale si era calato per recuperare il proprio cane. E' successo nella zona collinare, particolarmente impervia, di Norma.



A dare l'allarme un amico dell'uomo che ha chiesto l'intervento con una telefonata al 115. Dalla sala operativa è stata inviata subito una squadra territoriale, mentre si cercava di avere più informazioni possibili sull'uomo rimasto intrappolato.



Le ricerche, in collaborazione con la polizia locale e alcuni volontari, consentivano di individuare il cacciatore che è stato recuperato con il supporto dall'alto dell'elicottero Drago 57 proveniente da reparto volo vigili del fuoco di Ciampino. Subito dopo essere stato soccorso è stato consegnato ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

