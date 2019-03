Cade durante un'escursione sul Monte delle Fate: cittadino guida i soccorritori e salva la ferita

Ultimo aggiornamento: 19:00

Doveva essere un'escursione nella natura, in una giornata perfetta di sole pieno e clima mite, ma si è trasformata in un incubo. Protagonista di una disavventura, fortunatamente a lieto fine, una donna di 74 anni che questa mattina si è incamminata assieme ad altre quattro persone lungo il sentiero che conduce alla vetta del Monte delle Fate: 1090 metri di altezza e una vista mozzafiato.Purtroppo, attorno alle 14:30, la signora ha inciampato ferendosi gravemente al volto e ad un ginocchio. Tempestiva la chiamata al 118 da parte degli altri quattro escursionisti ma l'intervento, il gioco di parole non potrebbe essere più azzeccato, non è stato certo una passeggiata.Per consentire agli operatori sanitari e ai carabinieri di raggiungere il punto esatto, si è infatti reso necessario l'ausilio dell'associazione Fare Verde Monte San Biagio e, in particolare, dell'esperto conoscitore della montagna Bruno Marrone che ha guidato il corteo di soccorritori fino al punto esatto. Nel frattempo è sopraggiunto un elicottero che ha recuperato la ferita e l'ha trasportata all'ospedale di Latina. L'intervento, dalla prima chiamata avvenuta alle 14:30, si è concluso alle 17.