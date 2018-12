Cade dalle scale: ragazzo di 33 anni di Fondi trasferito in eliambulanza a Latina

Brutto incidente domestico poco prima dell’ora di pranzo a Fondi. Un ragazzo di 33 anni è caduto dalle scale nella sua abitazione, nei pressi della Flacca, all’altezza della stazione di servizio Agip.

Tempestivo l’intervento di un mezzo della Formia Soccorso i cui sanitari hanno stabilizzato le condizioni del ferito, portato poco dopo in eliambulanza al “Santa Maria Goretti” di Latina.



Traffico in tilt e residenti in apprensione.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 33enne abbia inciampato e sia ruzzolato giù da una scala a chioccola battendo la testa in maniera piuttosto violenta.