Cade dalla scala mentre sistema le tegole spostate dal maltempo: donna trasportata a Latina

FONDI - Stava sistemando alcune tegole, andate fuori posto forse a causa delle forti piogge e delle raffiche di vento, quando è precipitata dalla scala facendo un volo di diversi metri.Paura per una donna di 60 anni di Fondi, elitrasportata al “Goretti” di Latina con un forte trauma cranico e la frattura di una spalla e del braccio destro. L'episodio questa mattina in un'abitazione privata lungo la provinciale Fondi-Sant'Anastasia, all'altezza del plesso scolastico di Salto Covino.Necessario anche l'intervento degli agenti della Municipale che hanno coordinato il traffico in attesa dell'arrivo dell'elicottero Pegaso, atterrato in un terreno nelle vicinanze, e dei sanitari della Formia Soccorso che hanno stabilizzato le condizioni della paziente in vista del trasferimento.Da una prima ricostruzione la signora sarebbe salita, tramite una botola e con l'ausilio di una scala, nel sottotetto con l'intento di rimettere a posto alcune tegole ma avrebbe perso l'equilibrio.