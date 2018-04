Cade dalla scala ad Aprilia, uomo gravemente ferito

di Raffaella Patricelli

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ad Aprilia in periferia. Un uomo è caduto da una scala in via Savio, nella zona Pantanelle. Rimasto ferito alle gambe, il malcapitato è stato soccorso dal 118 che con un elicottero l'ha trasferito all'ospedale San Camillo di Roma. Attimi di apprensione tra i residenti che hanno cercato di prestare aiuto all'uomo dopo la caduta.

